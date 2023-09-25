العباني يوجه فروع الأوقاف بمنع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

في تعميمٍ نشر عبر صفحة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في فيس بوك، طالب العباني فروع الأوقاف في مختلف المدن والمناطق الليبية ومنع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف .

وحسب العباني ” أنه من الواجب صيانتها عن كل ما يؤدي إلى امتهانها وانتهاك حرماتها ، كرفع الصوت بالذكر ” حسب قوله .

ووصف العباني كل من يقيم الاحتفالات بذكرة المولد النبوي الشريف “بأنهم مبتدعون ويضربون الدفوف ويقيمون حفلات راقصة مبتدعة يزعمون بها مدح النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام “.