الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمالها في المناطق المتضررة من السيول

أخبار ليبيا 24

تواصل الشركة العامة للكهرباء، إصلاح الشبكة الكهربائية المتضررة جراء السيول والفيضانات والسيول إثر العاصفة “دانيال” والتي ضربت المنطقة الشرقية للبلاد في 10 سبتمبر الجاري.

وأعلنت الشركة، اليوم الإثنين، نصب أربعة أعمدة جديدة بدلًا من المُتهالكة بخط الدبوسية، واستكمال أعمال شد الأسلاك لمسافة 1300 متر.

وقالت الشركة إنه تم صيانة صناديق التوزيع واستبدال العلب التالفة في مدينة سوسة بالجبل الأخضر.

وفي إطار الإصلاحات في درنة، تم تركيب ثلاثة صناديق توزيع رئيسية بشارع الصحابة بالقرب من مدرسة.

وكشفت الشركة، عن أن فرقة المحطات التابعة لإدارة التركيبات العامة، ركبت رأس كابل زيتي بمحطة مدرسة النصر وسط البيضاء لضمان استمرار التيار الكهربائي وعدم انقطاعه.

يُشار إلى أن مخازن الشركة بمنطقة البيضاء، استقبلت أكثر من 250 سيارة وآلية محملة بمعدات كهربائية وقطع غيار ومحولات هوائية، وصاحب هذه القافلة أكثر من 400 فني ومتخصص من الشركة.