الدبيبة يناقش مع باتيلي تنسيق الجهود لمعالجة الأوضاع في المناطق المنكوبة

25 سبتمبر، 2023 10:12 م
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وكالة أخبار ليبيا 24

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ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع المعبوث الأممي عبدالله باتيلي، آلية تنسيق الجهود الدولية والأممية لمعالجة الأوضاع في كافة المناطق المنكوبة التي اجتاحتها الفيضانات والسيول. 

وبحث الدبيبة، مع باتيلي، خلال الاجتماع، في العاصمة طرابلس الأوضاع في مدينة درنة والمناطق المنكوبة في شرق البلاد. 

واستعرض الفريق الحكومي المكلف خلال الاجتماع، الجهود التي قام بها في مدينة درنة وجميع مدن ومناطق الجبل الأخضر لمواجهة هذه الأزمة، وتقديم المساعدات للمتضررين. 

25 سبتمبر، 2023 10:12 م
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