ارتفاع أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على شح العرض

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع تركيز المستثمرين على توقعات تشديد الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظرًا مؤقتا على صادرات الوقود، بينما ظلت قلقة من رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مما قد يضعف الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 93.96 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت ثلاثة سنتات عند التسوية يوم الجمعة.

وواصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسبها للجلسة الثانية، حيث تم تداولها عند 90.57 دولارًا للبرميل، مرتفعة 54 سنتًا، أو 0.6 بالمئة.

وانخفض كلا العقدين الأسبوع الماضي، ليقطعا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع، بعد أن هز موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

وارتفعت الأسعار أكثر من 10 بالمئة في الأسابيع الثلاثة السابقة بفعل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.

وفي الأسبوع الماضي، حظرت موسكو مؤقتًا صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، مما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات وخاصة زيت التدفئة مع توجه نصف الكرة الشمالي إلى فصل الشتاء.