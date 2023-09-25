إصابة 4 أشخاص في قصف روسي على سوريا

أخبار ليبيا 24

تعرض 4 أشخاص لإصابات؛ جراء استهدافهم بطائرتين مسيرتين لموقع عسكري تابع للقوات الحكومية السورية في محيط بلدة السقيلبية بريف حماة.

وبحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.. سُمع دوي انفجار عنيف صباح اليوم في ريف حماة، وشوهدت سحابة دخان تتصاعد من مزرعة جلاب شمال غربي العشارنة جنوب مدينة السقيلبية، ومن ثمّ نفذ الطيران الحربي الروسي غارات جوية على قرية الحلوبة بريف إدلب، ومحيط قرية العنكبوتي بريف حماة، بحسب الوكالة.

وفي سياقٍ منفصل.. قُتل خمس عناصر قوات النظام واصيب أربعة آخرون، في هجوم لتنظيم داعش استهدف قافلة نفط عسكرية في بادية حماة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال في بيانس صحفي: إن مسلحي تنظيم داعش هاجموا قافلة عسكرية تضم صهاريج محملة بالنفط، على طريق الرقة – سلمية بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر وإصابة أربعة آخرين، بالإضافة لاحتراق عدد من الصهاريج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وفي قتٍ سابق.. أكدت الإدارة الكردية المستقلة في شمال شرقي سوريا، مقتل أربعة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في هجوم شنته طائرة مسيرة قرب الحدود مع تركيا.

المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان إن طائرة مسيرة تركية استهدفت قرية خربة خوي في منطقة عامودا، حيث ارتقى أربعة من مقاتلي واجب الدفاع الذاتي إلى مرتبة الشهادة، وبدوره أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ المسيّرة هاجمت معسكر تدريب في محافظة الحسكة، ما أسفر عن مقتل أربعة من العناصر وإصابة ثمانية