وزارة المالية تحيل أذون رواتب سبتمبر إلى المصرف المركزي

24 سبتمبر، 2023 6:45 م
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أخبار ليبيا 24

أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، أذون تمويل رواتب سبتمبر لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف للمستحقين.

وجاء ذلك في بيان نشرته منصة حكومتنا، المنصة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية، على موقع فيسبوك، اليوم الأحد.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مؤخراً، قراراً بصرف راتب شهر إضافي للمتقاعدين وأصحاب المعاشات في المناطق المنكوبة.

ووجه الدبيبة بتسليم صكوك تلك الرواتب لصندوق الضمان الاجتماعي، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

كما قرر صرف راتب شهر إضافي للموظفين في البلديات المنكوبة، لمواجهة متطلبات الحياة، إذ سيجرى صرف راتبي سبتمبر وأكتوبر معا.

24 سبتمبر، 2023 6:45 م
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