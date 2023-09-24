ناقلة مليونية ترسو على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طريقها إلى إيطاليا 

24 سبتمبر، 2023 9:32 ص
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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق أن الناقلة النفطية (ماران سولون) رست مساء أمس السبت على رصيف الميناء.

والتابع لشركة الخليج العربي للنفط

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ أن الناقلة سوف تقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا. 

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الخامسة خلال شهر سبتمبر وتحمل علم اليونان وقادمة أيضا من اليونان. 

وأوضح المصدر ان الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 207 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة. 

وأفاد المصدر ان عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية ضد كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط. 

24 سبتمبر، 2023 9:32 ص
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