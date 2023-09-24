مقتل مدنيان إثر قصف النظام السوري

أخبار ليبيا 24

أكدتْ منظمة «الخوذ البيض»، مقتل مدنيين قصف صاروخي شنته قوات النظام السوري.

المنظمة التابعة للدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة بإدلب ومحيطها، قالت في بيانٍ أن قوات النظام السوري شنتْ قصفًا صاروخي استهدفت فيه مخيماً للنازحين في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، وفق البيان.

وفي وقتٍ سابق.. قُتل خمس عناصر قوات النظام واصيب أربعة آخرون، في هجوم لتنظيم داعش استهدف قافلة نفط عسكرية في بادية حماة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال في بيانس صحفي: إن مسلحي تنظيم داعش هاجموا قافلة عسكرية تضم صهاريج محملة بالنفط، على طريق الرقة – سلمية بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر وإصابة أربعة آخرين، بالإضافة لاحتراق عدد من الصهاريج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وفي قتٍ سابق.. أكدت الإدارة الكردية المستقلة في شمال شرقي سوريا، مقتل أربعة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في هجوم شنته طائرة مسيرة قرب الحدود مع تركيا.

المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان إن طائرة مسيرة تركية استهدفت قرية خربة خوي في منطقة عامودا، حيث ارتقى أربعة من مقاتلي واجب الدفاع الذاتي إلى مرتبة الشهادة، وبدوره أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ المسيّرة هاجمت معسكر تدريب في محافظة الحسكة، ما أسفر عن مقتل أربعة من العناصر وإصابة ثمانية.