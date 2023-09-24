مراقب تعليم درنة : وفاة “300” معلم ومعلمة جراء الفيضانات والسيول

أخبار ليبيا 24

قال مراقب تعليم درنة عبد الحميد حماد الطيب إن عدد الضحايا جراء العاصفة المتوسطية وانهيار سد الوادي في المدينة يتجاوز 300 معلم ومعلمة.

وأوضح الطيب في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن وفيات المعلمين بمدينة درنة يتجاوز ويفوق وهذا العدد، ولكن المؤكد حالياً 300 حالة وفاة، ناهيك عن المفقودين أيضاً.

وأضاف الطيب، أن عدد المدارس التي تضررت كلياً بلغ 10 مدراس جراء السيول والفيضانات، بينما سجلنا 4 مدراس تضررت بشكل جزئي وتحتاج إلى صيانة كبيرة جداً.