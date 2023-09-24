مدير إدارة الثروة الحيوانية : البيضاء خسرت 40% من ثروتها الحيوانية

24 سبتمبر، 2023 6:10 م
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أخبار ليبيا 24

أوضح مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر صالح سليمان، أن مدينة البيضاء خسرت 40% من ثروتها الحيوانية، في حصيلة أولية.

وأشار سليمان، في تسجيل صوتي أن فقدان الثروة الحيوانية سيُسبب أزمة في البيض والدواجن، وغلاء أسعار اللحوم.

ودعا مدير إدارة الثروة الحيوانية، الى حل جذري لنفوق الحيوانات، وتطهير المناطق المتضررة على وجه السرعة.

وطالب سليمان، الحكومات بشكل عاجل، لتعويض المتضررين، وتجنب كارثة بيئية مشيرًا الى أن الناس تضررت كثيرًا، وليس عندهم مياه ولا أطباء ولا سيارات إسعاف.

وأوضح سليمان، أن المياه ارتفعت نحو 4 أمتار في بعض المناطق التي تضررت من الفيضانات.

24 سبتمبر، 2023 6:10 م
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