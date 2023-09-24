مباحثات ليبية إسبانية لتعزيز جهود دعم المناطق المنكوبة بسبب “دانيال”

أخبار ليبيا 24

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أهمية الدور الدولي في مساعدة ليبيا من خلال خبراء دوليين مختصين، لتقييم حجم الدمار، الناجم عن كارثة العاصفة دانيال، التي أودت بحياة آلاف الليبيين في مدن الجبل الأخضر.

وأشاد اللافي، بحسب بيان المجلس الرئاسي، بالدور الكبير الذي قام به فريق الإنقاذ الإسباني منذ وقوع، داعياً إلى توحيد الجهود كلها عبر إدارة موحدة في التعامل مع الأزمة.

وثمن عضو المجلس الرئاسي، في أثناء لقائه السفير الإسباني خافيير لاراشي، جهود مملكة إسبانيا من أجل إنقاذ ما يمكن من الضحايا، ومساعدة الأهالي في الوصول إلى جثامين أبنائهم.

وأكد السفير الإسباني، خلال اللقاء، مواصلة العمل من أجل المساعدة الإنسانية في المدن التي اجتاحتها الفيضانات من خلال الفرق المختصة بالدعم النفسي للمتضررين الذين فقدوا أسرهم وممتلكاتهم، وفريق مختص آخر في الأوبئة، لإجراء التحاليل اللازمة للتربة ومياه الشرب، الذي سيصل قريبا مدينة درنة.

وفي 18 سبتمبر، أعلن فريق الإنقاذ الإسباني انتهاء مهمته في درنة التي شهدت كارثة الفيضان الذي أودى بحياة الآلاف من الأشخاص.

وارتفع عدد الوفيات جراء العاصفة المتوسطية دانيال، إلى 3845 حالة، وفقا للأرقام الموثقة والمسجّلة لدى وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.