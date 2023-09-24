فريق البحث والإنقاذ الأردني يُنهي مهامه في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عودة فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع لمديرية الأمن العام، بعد انتهاء أعماله الموكلة إليه في المناطق المتضررة من الفيضانات في ليبيا والتي استغرقت 10 أيام متواصلة، وذلك حسب البروتوكولات الدولية للمدد الزمنية لمشاركات فرق الإنقاذ.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الفريق الأردني ضم 88 عضوًا من بينهم خمسة أطباء من الخدمات الطبية الملكية، وفريق مختص بالبحث والإنقاذ باستخدام الكلاب المدربة.

وبدأ فريق البحث والإنقاذ الأردني التابع لمديرية الأمن العام الأردنية، أعمال إغاثة المتضررين جراء السيول والفيضانات في مدينة درنة، بعد أن وصل المدينة في 15 سبتمبر الجاري.

وأرسلت الأردن في 13 سبتمبر، طائرة تحمل مواد إغاثية ومعدات للمناطق المتضررة جراء العاصفة “دانيال”؛ قدمتها الهيئة الخيرية الهاشمية تتكون من الخيم والبطانيات والفرشات والطرود الغذائية إلى المناطق المتضررة جراء السيول.