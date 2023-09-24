شكري: مصر «أمام أزمات مركبة لا يد لها فيها»

أخبار ليبيا 24

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنَ مصر «أمام أزمات مركبة لا يد لها فيها» حسب تعبيره.

شكري؛ وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ طالب بضرورة التعامل الفوري مع أزمة الديون التي تعاني منها الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بالإضافة إلى تعزيز أدوات التمويل القائمة وحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وفق قوله.

وفي سياق منفصل.. تراجع الإنتاج اليومي من الغاز لحقل ظُهر المصري إلى 11% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي.

وزارة البترول المصرية؛ أوضحت في بيان حديث لها أن متوسط الإنتاج اليومي وصل إلى 2.4 مليار قدم مكعب من 2.7 مليار قدم مكعب قبل عام؛ وفق قولها.

وفي وقت سابق.. كشفت مصر عن منطقة بترولية في منطقة امتياز جيسوم وطويله غرب في خليج السويس

وزارة البترول المصرية، قالت في بيانٍ: ” إن حفر البئر تم من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرا في حقل شمال جيسوم الشمالي وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا“.

وتابع البيان “نتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذي تم إجراؤه في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام نحو 23 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميا قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي” على حد البيان.