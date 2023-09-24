“سكالوب” يصيب 80 شخصا بالتسمم في جنزور

أخبار ليبيا 24

سجل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، تسمم 80 حالة في جنزور، بعد تناولهم وجبات من أحد مطاعم الوجبات السريعة.

وأوضح المركز، في بيان له، اليوم السبت، أن 13 حالة ممن تعرضوا للتسمم داخل الإيواء حالياً، مشيراً إلى أن المطعم خاص بإعداد الشاورما والسكالوب داخل منطقة جنزور.

وقاد مدير مكتب الرقابة جنزور رفقة مفتشي المكتب، حملة رقابية إلى مكان الحادث، في العاشرة، صباح أمس الجمعة، لسحب العينات من داخل المطعم وسحب كامل مكونات تحضير السندوتشات.

وتوجه فريق مركز الرقابة إلى الحالات المصابة بالتسمم لسماع أقوالهم، فيما تبين أن جميعهم اشترك في أكل فطير سكالوب بصوص الجبنة، وهو ما أدى إلى التسمم.

وجرى سحب عينات من لحوم الدواجن التي صنعت منها السندويتشات، وكذلك من الصوصات، بجانب عينات من المخبز الخاص بتحضير الفطير، وقفل المطعم والمخبز بالشمع الأحمر لحين ظهور نتائج العينات من قبل مختبرات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.