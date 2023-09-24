خلال تمشيط منطقة اللثامة ..ضبط شخصين ضمن تشكيل عصابي خطير

أخبار ليبيا 24

تمكن “مركز شرطة الصابري” بمديرية أمن بنغازي، في القبض على شخصين ضمن تشكيل عصابى قاموا بالدخول إلى منزل يخص العمالة الوافدة من الجنسية البنغلاديشية والإعتداء عليهم وسلب أموالهم وأغراضهم الشخصية وأدى إلى دخول أحد الوافدين إلى العناية الفائقة إثر كسر في رجله وبعض الكدمات.

استجابة لشكوى مواطن ليبي الجنسية تقدم بشكواه إلى مركز شرطة الصابري ضد أشخاص على متن مركبة آلية نوع هيونداي إلنترا لونها أحمر غامق قاموا باقتحام منزله المُستأجر من قبل العمالة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة اللثامة وكان بحوزتهم سلاح ناري نوع مسدس وقاموا بالاعتداء على العمالة الوافدة وسلب أموالهم وأغراضهم الشخصية مما أدى لدخول أحد العمالة الوافدة المستشفى اثر تعرضه لكسر في رجله وبعض الكدمات جراء الاعتداء .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات والبحث والتحري ولم يتمكنوا من العثور عليهم داخل الاختصاص.

وعُقب ورود اتصال هاتفي من الشاكي وأخبرهم بأن المركبة سالفة الذكر قامت بالدخول إلى الاستراحة الخاصة به وسرقة مبلغ مالي وتركو مركبتهم ولاذوا بالفرار .

وتم انتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة فوجدوا أن الشاكي قام بتحطيم مركبة الجناة وإتلافها بالكامل عندما لاذوا بالفرار وتركو خلفهم مركبتهم وبتفتيش المركبة احترازيًا تم العثور على قنينة سعة نصف لتر بها مواد مُسكرة وانطلق أعضاء التحريات لتمشيط منطقة اللثامة بالكامل وعند تمشيطهم للمنطقة تم مشاهدة الجناة وضبطهم وكانوا في حالة سكر ظاهر وضبط بحوزتهم سلاح ناري نوع مسدس وتم الانتقال بهم وجر المركبة إلى المركز .

وبالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى م.م.أ والثاني أ.م.أ واعترفوا بما نُسب إليهما وتم إحالتهما إلى النيابة العامة .