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تحليل مياه الأبار في مدينة درنة.

24 سبتمبر، 2023 9:18 ص
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تواصل الإدارة العامة للشؤون البيئية بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة ،أعمال تحليل المياه في جميع الآبار العامة داخلالمدينة ؛للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك.

وقالت الإدارة أنها كانت قد شرعت في توزيع مادة الكلور المنظفة للمياه لتطهيرها خاصة في المنطاق التي تعرضت للسيولوالفيضانات ، إضافة إلى توعية المواطنين بكيفية استخدام المياه بطريقة أمنة .

وكانت إدارة الشؤون البيئية قد باشرت مهامها في تحليل مياه الآبار في درنة قبل حوالي أسبوع ، عن طريق إرسال فريقٍ  مُتخصص في تصنيف المياه وتنقيتها

24 سبتمبر، 2023 9:18 ص
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