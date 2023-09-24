بكمين محكم .. ضبط تاجر مخدرات وإحباط واقعة رشوة في جنزور

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طرابلس القبض على تاجر مخدرات .

وبمجهودات أحد أعضاء التحري في مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة ورود معلومات لأحد أعضاء التحري بالفرع عن طريق أحد مصادره الخاصة والموثوق في التعامل معها في ضبط العديد من قضايا الإتجار بالمواد المخدرة تحصل على معلومات من مصدره مفادها وجود شخص ليبي الجنسية يدعي ع م مواليد1974 يقيم بمنطقة جنزور يقوم بترويج مخدر الحشيش على نطاق واسع بمنطقة سكنه .

وتم التنسيق معه عن طريق المصدر على شراء مخدر الحشيش فتم ضبطه متلبساً بجرمه وبعد نجاح الكمين ثم عرض الرشوة ولكن شرف واخلاق المهنة تم ابلاغ مدير نيابة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتم ضبط المدعو ص خ مواليد 1972 وهو متلبساً بالرشوة وثم ضبط بحوزته ثمانية قطع حشيش .

واتخذت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.