بعد تعليقها..استئناف الدراسة في البلديات المنكوبة التي اجتاحتها السيول والفيضانات 

24 سبتمبر، 2023 3:17 م
0

أخبارليبيا24 

استؤنفت صباح اليوم الأحد، الدراسة بالبلديات المنكوبة التي اجتاحتها السيول والفيضانات شرق ليبيا. 

وأوضحت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن استئناف الدراسة جاء بعد تعليقها في 14 من الشهر الجاري مراعاة للظروف المأساوية. 

وقال وزير التربية والتعليم موسى المقريف، إن الوزارة لن تتخلى عن التلاميذ والطلاب في المناطق المتضررة. 

وأشار المقريف إلى تعميمه على مراقبي التربية والتعليم وإدارة التعليم الخاص بشأن قبول التلاميذ والطلاب النازحين وتسجيلهم بمدارس التعليم الخاص دون قيد أو شرط. 

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة باشرت في حصر التلاميذ والطلاب النازحين من المناطق المنكوبة. 

يذكر أن مصلحة المرافق التعليمية للمؤسسات التعليمية أكدت تضرر 114 مؤسسة تعليمية يدرس بها 189157 تلميذا وطالبا في بلديات درنة، أم الرزم، القبة، الأبرق، القيقب، شحات، سوسة، وردامة، البيضاء، عمر المختار، الساحل، المرج، #جرس_العبيد، المليطانية، الأبيار. 

 
 

24 سبتمبر، 2023 3:17 م
0

المزيد من الأخبار

مرتبات

المالية تحيل أذونات صرف مرتبات سبتمبر إلى المركزي 

24 سبتمبر، 2023 2:42 م

سفارة قطر في ليبيا تؤكد استئناف الجسر الجوي لمساعدة أهالي شرق ليبيا 

24 سبتمبر، 2023 2:20 م

الفايناشال تايمز البريطانية : كارثة الفيضانات في ليبيا من صُنع الانسان.

24 سبتمبر، 2023 1:42 م

الصحة العالمية : الجُثث الناجمة عن السيول لا تنقل الأمراض .

24 سبتمبر، 2023 1:27 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى