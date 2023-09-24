بداية العام الدارسي الجديد في مختلف مدن ليبيا.

انطلقت الدراسة صباح اليوم الأحد في مختلف مُدن ومناطق الليبية بكافة مستوياتها الأساسية والإعدادية والثانوية .

وفي تصريحٍ تلفزيوني أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف، استئناف الدراسة،في كامل ربوع ليبيا بمافيها مدينة درنة المنكوبة في المناطق التي لم تصلها الفيضانات والسيول جراء إعصار دانيال .

وقل المقريف أن الوزارة تعمل بكل جهدها لانطلاق الدراسة في جميع ربوع ليبيا حتى داخل المناطق المنكوبة جراء العاصفةالمدمرة، لافتًا إلى إصداره تعليمات باحتواء المؤسسات التعليمية الطلاب النازحين في المدن التي انتقلوا إليها.

يُذكر أن العام الدراسي قد تم تأجيل انطلاقه في وقت سابق لأكثر من 10 أيام وذلك بسبب إعصار دانيال الذي اجتاح مُدنشرق البلاد.