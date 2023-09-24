باتيلي يلتقي بأعضاء اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة.

التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي باللجنة السياسية بالمجلس الأعلى الدولة لمناقشة أوضاع المنطقة الشرقية جراءإعصار دانيال.

وقال باتيلي في حسابه عبر منصة اكس بأنه أستمع من خلال اللجنة إلى إحاطة المجلس الأعلى للدولة وتقييمهم للأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للمُدن المُتضررة .

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة أن تجتمع السلطات في الشرق والغرب من أجل إجراء تقييم مشترك لحاجيات الاستجابة العاجلة وإعادة الإعمار في مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر . مُشيراً إلى أهمية أن يكون القادة السياسيين على أعلى مستوى من المسؤولية من أجل تجاوز هذه المحنة.

يأتي هذا اللقاء في ظل سلسلة من الاجتماعات عقدها المبعوث الأممي مع مختلف القادة السياسيين والعسكرين في مختلف مناطق البلاد.