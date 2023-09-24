اليونسيف :فئة الأطفال هي الأكثر تضرراً جراء إعصار دانيال .

قالت منظمة اليونيسف في ليبيا أن فئة الأطفال هي الأكثر تضرراً وعرضةً لخطر تهديدات الصحة العامة والصحة العقليةوالاضطرابات النفسية والاجتماعية جراء إعصار دانيال .

وأفادت المنظمة بأنه قد تم الإبلاغ عن 55 حالة من حالات الإسهال المائي بين الأطفال النازحين في الملاجئ من قبل المركزالوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا .

وأوضحت المنظمة أن من بين أكثر من 43 ألف نازحاً بسبب الفيضانات وفقاً يوجد ما لا يقل عن 17 ألف طفل نازح يحتاجونإلى الرعاية الصحية اللازمة.

ورجحت المنظمة أن عدد النازحين المقدر بـ 43 ألفا من المحتمل أن يكون أقل من الواقع؛ لأن البيانات محدودة ،مؤكدة قيامها بإرسال عدة بعثات إلى المناطق المتضررة منذ اليوم الثالث وإجراء تقييمات سريعة وجمع معلومات من الشركاء والسلطات.