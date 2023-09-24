المنفي: السلطات المنتخبة فقط تمتلك التصرف في الأموال الليبية المجمدة

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تمتلك التصرف في الأموال الليبية المجمدة وفق تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم الأحد.

وأضاف المنفي: أن “الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين”.

وقال المنفي، في كلمة أمام اجتماع مجموعة “77 + الصين”، الخميس الماضي، إن كارثة الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا أكبر من قدرات البلاد التي أرهقها التدخل الخارجي والانقسام السياسي.

وأوضح المنفي أن ليبيا تحتاج إلى إعادة الإعمار عبر تنظيم مؤتمر دولي، ودعم عالمي في كل مراحل الإنقاذ والتحقيق والإعمار، وغيرها، بحسب الكلمة التي وزعها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على وسائل الإعلام.