الفايناشال تايمز البريطانية : كارثة الفيضانات في ليبيا من صُنع الانسان.

قالت صحيفة الفايناشال تايمز البريطانية في مقالها الافتتاحي بأن كارثة الفيضانات في ليبيا هي من صنع الانسان جزئياً.

وقالت الصحيفة أنه عندما هبت العاصفة دانيال عبر البحر الأبيض المتوسط باتجاه المنطقة الساحلية الشرقية لليبيا، كان لدى المسؤولين المحليين إنذار كاف باقتراب العاصفة من سواحلهم. وكانت العاصفة قبل أيام تسببت في فيضانات في اليونان وتركيا وبلغاريا أودت بحياة أكثر عشرات الأشخاص.

وتقول الصحيفة إنه في ليبيا لم يكن أحد مستعد لحجم الكارثة التي كانت على وشك الوقوع. ومع هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية على المنطقة، انهار سدان على التلال فوق درنة، مما أدى إلى سيل من المياه اجتاح قلب المدينة.

وتقول الفاينانشال تايمز إن “العدد الدقيق للضحايا ليس معلوما إلى الآن ولكن تم إصدار شهادات وفاة لنحو أربعة آلاف شخص”.