العامة للبحث والتعرف على المفقودين تعلن انتشال “115”جثة من بحر درنة

أخبار ليبيا 24

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم السبت، انتشال 115 جثة من بحر درنة قضوا جراء العاصفة المتوسطية دانيال، التي ضربت مدن شرق ليبيا، 10 سبتمبر الجاري مخلفة أضراراً مادية وبشرية فادحة.

وأظهر مقطع فيديو بثته الهيئة على صفحتها بموقع فيسبوك، جثامين موضوعة في أكياس سوداء على شاطئ البحر فيما يقوم رجال الإنقاذ بنقلها.

وحسب ما أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح، أمس الجمعة، بلغ عدد وفيات فيضانات المنطقة الشرقية 3802 حالة.

واليوم السبت، أعلن الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، وفاة 94 من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، خلال مشاركتهم في أعمال الإغاثة والإنقاذ بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر التي ضربتها الفيضانات قبل نحو أسبوعين.

وتلا المسماري، بياناً موقعاً باسم القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، جاء فيه: “إلى أسر منتسبي أفراد القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية الأخرى كافة الذين شاركوا في عملية المساعدة وإنقاذ مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة 94 شهيداً من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”.