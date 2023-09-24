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الصحة العالمية : الجُثث الناجمة عن السيول لا تنقل الأمراض .

24 سبتمبر، 2023 1:27 م
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في تصريحٍ تلفزيوني قال أحمد زويتن مثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا بأن الجُثث التي جرفها إعصار دانيال في مدينة درنة لا تنشر أمراضاً مُعدية .

 

وأضاف زويتن بأن الصحة العامة للسُكان والمتضررين في درنة قد تتأثر في حال عدم توفر المياه الصالحة للشُرب والاستهلاك وعدم توفر الصرف الصحي اللازم والغذاء السليم .

 

وفي سياقٍ مُتصل .. أكد زويتن اتفاق المنظمة مع السلطات المحلية في ليبيا من أجل إعطاء الأولوية للصحة النفسية والاستعانة بالأطباء المختصين من كافة أنحاء البلاد للعمل على تقديم المساعدات المتعلقة بالصحة النفسية للمتضررين .

24 سبتمبر، 2023 1:27 م
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