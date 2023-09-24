الجعفري: انتشال 21 جثمان شرق مدينة درنة تحت الركام والقش

24 سبتمبر، 2023 9:08 ص
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أخبارليبيا24- خاص

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري، السبت، استخراج وانتشال 21 جثمان شرق مدينة درنة.

وقال الجعفري لـ”أخبارليبيا24″ :”إن الجثمامين تم انتشالها واستخراجها من تحت الركام والقش، رغم الظروف الصعبة في التضاريس والتجويفات الجغرافية”.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة، أن جهود فرق البحث مستمرة في العمل في مدينة درنة داخل الأحياء السكنية ومناطق الجبل الوعرة وداخل البحر أيضاً، رغم حجم الخراب والدمار الذى عصف بالمدن الشرقية”.

وأشار الجعفري إلى أن فرق الهيئة أخذت عينات مرجعية من جثامين مجهولة الهوية، من الجثث التي تم انتشالها، وكذلك من جثامين بمستشفى سوسة.

24 سبتمبر، 2023 9:08 ص
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