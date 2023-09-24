الجزائر تفكك شبكتين لتهريب المهاجرين

أخبار ليبيا 24

تمكنت الشرطة الجزائرية، من تفكيك شبكتين لتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

الشرطة الجزائرية أوضحت في بيانٍ أنها قبضت على 17 شخصاً وضبطت قاربين وأدوات وأجهزة تستخدم في عمليات الإبحار السرية، حسب البيان.

وفي سياقٍ منفصل.. وصلتْ القدرة الإنتاجية للسكر في الجزائر، 10 آلاف طن يومياً، و3.2 مليون طن سنوياً.

وبحسب بياناتٍ حكومية، يبلغ معدل استهلاك السكر في الجزائر 2139 طن يومياً، ونحو 1.2 مليون طن سنويًا، وفي هذا الصددّ طمأن وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، الطيب زيتوني المواطنين بأن السكر متوفر بكثرة في كل الأسواق، مرجعًا سبب ارتفاع الطلب في الولايات الساحلية لموسم الاصطياف، وفق وكالة الأنباء الجزائرية

وفي سياقٍ آخر.. قال الرئيس الجزائري، إن الجزائر تخطو خطوات ثابتة للارتقاء إلى مرحلة جديدة، بوصفها قوة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية في القارة الأفريقية

تبون وخلال لقائه رئيس وزراء الصين لي كيونغ، في بكين، أكد حاجتها إلى الخبرة الصيني؛ بُغية تطوير الاقتصاد وتحقيق معدلات عالية في التنمية