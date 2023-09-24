الجارح يؤكد مواصلة 8 فرق أجنبية لعملها في درنة

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية، محمد الجارح، إن ثماني فرق أجنبية لا تزال تواصل عملها في درنة، خاصة من مصر وتركيا والجزائر والإمارات وفرنسا وإيطاليا وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وأكد الجارح، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أن المستشفيات الميدانية مستمرة في استقبال الحالات، مشيرًا إلى أن لجنة الدعم والعلاج النفسي مستمرة أيضًا في عملية تنظيم خططها وبرامجها للاستجابة للعلاج النفسي والتنظيم والانتشار سواء في درنة أو مناطق الجبل الأخضر المتضررة.

ولفت الجارح إلى تضرر 16 بلدية جراء الفيضانات، تضم 22 مدرسة متضررة بشكل كلي، و43 مدرسة بشكل جزئي، لافتًا إلى أن لجنة الطوارئ اتخذت إجراءات لتسهيل عملية التسجيل للطلبة في مدارس جديدة بعد تضرر مدارسهم.

وأوضح الجارح أن الإجراء المطلوب يتمثل في تعهُّد من ولي الأمر فيما يتعلق بالمستوى الدراسي الذي وصل إليه الطالب، حيث سيجرى تقسيم الفرقة الدراسية بين الصباحية والمسائية لتفادي الزحام بين الطلبة وتوجُّه لتقليص عدد الساعات التعليمية خلال اليوم لإتاحة الفرصة للمدارس لتكون فترات صباحية ومسائية.

وقال الجارح إن اليوم شهد استمرار المشاورات من قبل غرفة الطوارئ واللجنة العليا للاستجابة للطوارئ مع شباب درنة لتشكيل لجنة تسييرية لتسيير شؤون المدينة.

والإثنين الماضي، قرر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، إقالة المجلس البلدي درنة، وإحالة أعضائه كافة للتحقيق.

وطالب أهالي درنة، خلال تظاهرة احتجاجية الأسبوع الماضي، تكليف مجلس بلدي مكون من ذوي الكفاءات والاختصاص من أبناء مدينة درنة، ويشهد لهم بالنزاهة والكفاءة.