الجارح: ارتفاع وفيات السيول والفيضانات إلى 3868 حالة

24 سبتمبر، 2023 8:45 م
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أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية، محمد الجارح، انتشال ودفن 23 جثمانًا جديدًا اليوم الأحد بدرنة، ليصل إجمالي الضحايا حتى الآن إلى 3868 حالة، وفق الأرقام المسجلة والمؤكدة لدى وزارة الصحة.

وأضاف الجارح، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أنه جرى تشكيل فريق لاستقبال الجثث المنتشلة حاليًا، وفريق آخر لحصر المدفونين سابقًا، مشددًا على أن عملية الفرز والتدقيق ما زالت مستمرة من غرفة الطوارئ، وأن رقم عدد الضحايا قابل للارتفاع بشكل كبير.

وأشار الجارح إلى اجتماع عُقِد اليوم لزيادة تنظيم حصر المفقودين والتعرف عليهم، ضم مكتب النائب العام، وهيئة التعرف على المفقودين والبحث الجنائي.

ودعا الجارح المواطنين إلى التوجه للموقعين اللذين تجري فيهما أخذ عينات من أهالي المفقودين لبناء قاعدة بيانات للتعرف على المفقودين في مناطق لاحقة، الموقع الأول بمنطقة شيحة الغربية بمقر الخدمات الضمانية، والثاني في منطقة باب طبرق بمقر الخدمات الصحية.

24 سبتمبر، 2023 8:45 م
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