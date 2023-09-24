التعليم التقني تدعو لتسهيل قبول طلاب المناطق المنكوبة بالجامعات الليبية

أخبار ليبيا 24

دعا وزير التعليم التقني والفني بالحكومة الليبية، الدكتور فرج سالم عمداء الكليات ومديري المعاهد التقنية العليا والفنية المتوسطة في القطاعين العام والخاص إلى تسهيل إجراءات قبول وتسجيل الطلاب جميعهم النازحين من المناطق المنكوبة، المتضررة جراء العاصفة دانيال.

وأشار سالم، في خطاب موجه إلى عمداء الكليات ومديري المعاهد الخميس الماضي، إلى أن هذا الطلب سببه عدم تمكن هؤلاء الطلاب من توفير الوثائق الرسمية المطلوبة للالتحاق بالدراسة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها سكان هذه المناطق.

وأضاف الوزير أنه يجب عدم التشديد في الوقت الحالي على مسألة توفير الوثائق الرسمية، والاكتفاء بالوثائق المتاحة لديهم، بشرط تقديم باقي المستندات المطلوبة في وقت لاحق وقتما تسمح الظروف.

وفي 19 سبتمبر الجاري، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، فتح أبواب جميع الجامعات أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس النازحين من المناطق المنكوبة.