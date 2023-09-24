البعثة الأممية تشيد بجهود الجيش الوطني في المدن المتضررة

أخبار ليبيا 24

أشاد المبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، بمجهودات القوات المُسلحة وقيادتها وما قُدّم من عمل في المدن المُتضرّرة بالجبل الاخضر والساحل الشرقي.

وجاء ذلك خلال استقبال القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير، خليفة حفتر، للمبعوث الأممي والوفد المرافق له بمقرّ القيادة العامة في بنغازي.

وقدّم باتيلي تعازيه للشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفيضانات التي حلّت؛ مُشيداً في ذات الوقت بمجهودات القوات المُسلحة وقيادتها.

كما أثنت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، بالجهود الكبيرة للقوات المسلحة التي بذلت من اللحظات الأولى لوقوع الكارثة من خلال إنقاذ العالقين والإشراف على عمليات الإخلاء وانتشال الجثامين وتوفير الأماكن الآمنة وتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لكل الأهالي والمتضررين.