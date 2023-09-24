استمرار فتح المسارات وإزالة الوحل من الطرق العامة ببلدية ساحل الجبل

24 سبتمبر، 2023 12:01 ص
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أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم بلدية الساحل بالجبل الأخضر محمود بوعصيدة إنهم مستمرون في فتح المسارات وإزالة المخلفات، حتى يتم فتح الطريق العام بين بلديات الساحل والبلديات الأخرى بالجبل الأخضر.

وأوضح بوعصيدة في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أنه بتعليمات مباشرة من عميد البلدية فرج بالطويلة، حول فتح المسارات وتخفيف المعاناة على المواطنين العاجزين عن التنقل، ولنظافة الطرق العامة الرئيسية والفرعية بعد غرقها بالسيول والوحل.

وأضاف بوعصيدة، أن البلدية بدأت العمل رغم قلة الإمكانيات وتعاون المتطوعين معهم بالآليات الثقيلة بعد توفير المحروقات لهم والإعاشة أيضاً، حيث تم فتح مسارات، وكسح وشفط المياه الراكدة وإزالة الطين والوحل أيضاً في الشوارع الرئيسية والفرعية والأودية أيضاً .

24 سبتمبر، 2023 12:01 ص
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