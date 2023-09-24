استطلاع | غالبية الآراء المشاركة لن تستطيع بنغازي وحدها استقبال طالبة درنة

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الأحد، موعد استئناف الدراسة في مدينة درنة المنكوبة جراء الفيضانات القوية الناجمة عن العاصفة دانيال.

وقالت السلطات الليبية، إن “الدراسة في مدينة درنة ستبدأ الأسبوع المقبل”.

ومن جهته، أكد وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة موسى المقريف، مباشرة الوزارة حصر الطلاب من المناطق المتضررة، وتوجيه مراقبي التعليم في البلديات بقبولهم في المؤسسات التعليمة كافة دون قيد أو شروط.

وأشار المقريف بمناسبة استئناف الدراسة اليوم الأحد، إلى أنه سيُفصح عن الخطة البديلة للبلديات المتضررة ريثما تنتهي اللجنة المكلفة من إعدادها، ولن تتخلى الحكومة عن الطلاب المتضررين وتوجيه الطلاب إلى مدارس بديلة إلى حين ترميم المؤسسات المتضررة.

وقال المقريف إن الوزارة تعمل بكل جهدها لانطلاق الدراسة في جميع ربوع ليبيا حتى داخل المناطق المنكوبة جراء العاصفة المدمرة، لافتًا إلى إصداره تعليمات باحتواء المؤسسات التعليمية الطلاب النازحين في المدن التي انتقلوا إليها.

وبخصوص ضياع ملفات الطلاب في المناطق المنكوبة، قال المقريف إن وزارة التعليم أطلقت العام الماضي استراتيجية التحول الرقمي وكانت ناجحة وأتت ثمارها؛ إذ إن الوزارة لديها ملفات إلكترونية للطلاب.

وأوضح إحالته ملفًا كاملًا بخصوص ميزانية مخصصة لصيانة مؤسسات التعليم المتضررة جراء السيول والفيضانات في المنطقة الشرقية إلى مجلس الوزراء، في انتظار تخصيص هذه الميزانية.

ولم يفصح المقريف عن أية إحصائية بخصوص الوفيات بين الطلاب والأسر التربوية، مؤكدًا أن هناك جهات مختصة لاستقاء هذه المعلومات، غير أنه عاد وأشار إلى رصد الوزارة وفيات بين المفتشين والمعلمين.

ومن جهته، قال مراقب تعليم درنة عبد الحميد حماد الطيب إن عدد الضحايا جراء العاصفة المتوسطية وانهيار سد الوادي في المدينة يتجاوز 300 معلم ومعلمة.

وأوضح الطيب في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن وفيات المعلمين بمدينة درنة يتجاوز ويفوق وهذا العدد، ولكن المؤكد حالياً 300 حالة وفاة، ناهيك عن المفقودين أيضاً.

وأضاف الطيب، أن عدد المدارس التي تضررت كلياً بلغ 10 مدراس جراء السيول والفيضانات، بينما سجلنا 4 مدراس تضررت بشكل جزئي وتحتاج إلى صيانة كبيرة جداً.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. هل يمكن أن تستوعب مدارس مدينة بنغازي عدد “36” ألف طالبة من درنة، خاصة وأن “30 %” منها تحت الصيانة ؟

الرأي العام

غالبية الآراء المشاركة أكدت أن مدارس بنغازي لن تستوعب عدد “36” ألف طالبة من درنة وتوقع ما نسبته 66.7% عدم قدرة تعليم بنغازي على استيعاب عدد الطلبة، في حين توقع ما نسبته 33.3% أن تعليم بنغازي قادر على استيعاب العدد .

#أخبارليبيا24 | #ليبيا | #استطلاع | برأيك | هل يمكن أن تستوعب مدارس مدينة بنغازي عدد "36" ألف طالبة من درنة، خاصة وأن "30 %" منها تحت الصيانة ؟ — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) September 22, 2023

ويقول “محمد الترهوني” إن شاء الله في مكان في ليبيا ربي يحفظكم درنة ناسها غوالي غوالي .

ومن جهته، أجاب “Ashraf Ibrahim Mohamed” :”نعم” بنغازي تستطيع .

وأكد “البهلول البهلول” لا طبعا العدد كبير واجد،حسب وصفه .