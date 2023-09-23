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وقفة احتجاجية في سبها ضد خطاب الأوقاف بخصوص المولد النبوي الشريف .

23 سبتمبر، 2023 6:49 م
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تنديداً بما قالته الهيئة العامة للأوقاف .. خرج أهالي مدينة سبها في بيان يطالبون به القيادة العامة للقوات المسلحة بالتدخل في السماح لهم بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

 

وقال أهالي سبها بأن الهيئة العامة للأوقاف تحاول منع المساجد من إقامة حلقات الذكر للاحتفال بالمولد النبوي الشريف  وتهدد اللجان الإدارية بالمساجد بقطع مكافأتهم .

 

وأهاب أهالي سبها بدور القيادة العامة للقوات المسلحة مطالبين إياها بالتدخل السريع للسماح لهم بتطبيق شعائرهم الدينية التي اعتادوا القيام بها منذُ سنوات.

23 سبتمبر، 2023 6:49 م
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