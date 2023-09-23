وزير الصحة بالحكومة الليبية يتفقد عمليات المسلح البحري والانتشال في درنة

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تابع وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل، خلال جولة بحرية رفقة وحدات القوات الخاصة بالقوات المسلحة الليبية، والوحدات البحرية بالمنطقة الغربية، عمليات الانتشال البحري لجثث ضحايا السيول التي ضربت درنة ومناطق الجبل الأخضر.

وبحسب بيان الحكومة، جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بضرورة متابعة عمليات الإغاثة والإنقاذ والانتشال على مدار الساعة.

وأثني وزير الصحة على كافة الجهود التي تقوم بها كافة الفرق من شرق وغرب وجنوب البلاد لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الإنسانية التي ألمت بالبلاد.