وزارة التعليم العالي تواصل أعمال توزيع الإغاثة في مُدن درنة والجبل الأخضر.

تواصل اللجان الفرعية المكلفة من وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة ، توزيع المواد الإغاثية على مختلف مناطق الجبل الأخضر ومدينة درنة .

وقالت وزارة التعليم العالي عبر حسابها في فيس بوك بأنها قد وزعت مساء الأمس الجمعة مجموعة من المواد الإغاثية تتمثل في أغطية ومفروشات ومواد غذائية .

وفي سياقٍ ذي صلة .. أرسلت وزارة التعليم العالي مجموعة من الفرق الطبية من كليات الطب والتمريض من مختلف البلديات لمساعدة الكوادر الطبية في المستشفيات بمدن درنة والجبل الأخضر