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وزارة التعليم العالي تواصل أعمال توزيع الإغاثة في مُدن درنة والجبل الأخضر.

23 سبتمبر، 2023 3:51 م
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تواصل اللجان الفرعية المكلفة من وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة ، توزيع المواد الإغاثية على مختلف مناطق الجبل الأخضر ومدينة درنة .

 

وقالت وزارة التعليم العالي عبر حسابها في فيس بوك بأنها قد وزعت مساء الأمس الجمعة مجموعة من المواد الإغاثية تتمثل في أغطية ومفروشات ومواد غذائية .

 

وفي سياقٍ ذي صلة .. أرسلت وزارة التعليم العالي مجموعة من الفرق الطبية من كليات الطب والتمريض من مختلف البلديات لمساعدة الكوادر الطبية في المستشفيات بمدن درنة والجبل الأخضر

23 سبتمبر، 2023 3:51 م
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