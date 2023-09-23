منظمة الصحة العالمية تنفي رصدها أي وباء بالمناطق المنكوبة شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا عدم رصدها لأي وباء في البلاد بعد كارثة الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق البلاد.

جاء ذلك على لسان ممثل المنظمة في ليبيا ” أحمد زويتن ” بمؤتمره الصحفي الأسبوعي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف عبر الإنترنت، بشأن الوضع في ليبيا.

وقال ” زويتن ” إنه تأثر للغاية بالمشهد الذي خلفته كارثة الفيضان خاصة في مدينة درنة، مبينا أن آلاف الناس فقدوا أحباءهم ومنازلهم ، مؤكدا بأنه لا يمكن وصف مدى الصدمة النفسية التي يعانيها الناس جراء كارثة الفيضان.

وقال ” ” زويتن ” ” إن منظمة الصحة العالمية قامت بتوزيع أدوية الطوارئ، بما في ذلك علاج الكوليرا، وتعمل مع السلطات المحلية لضمان الوصول إلى الخدمات الصحية.

كما أشار إلى أن الاستعدادات وعمليات التفتيش مستمرة ضد تفشي أي وباء محتمل. مؤكدا بأنه تم الإبلاغ عن مئات حالات الإسهال في درنة، لكن هذا ليس وضعا غير عادي بالنسبة إلى مدينة كبيرة.