مقتل 59 إرهابيا من حركة “الشباب” في عملية عسكرية بوسط الصومال

23 سبتمبر، 2023 7:24 م
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكن الجيش الصومالي، اليوم السبت، من القضاء على 30 عنصرا من حركة “الشباب” الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية “صونا”، أن العملية العسكرية، كانت في منطقة /شبيلو/ الواقعة جنوب محافظة /مدغ/ بوسط البلاد.

وكان الجيش الصومالي تمكن اليوم، من القضاء على 27 عنصرا من حركة “الشباب”، خلال عملية عسكرية في إقليم /شبيلي/ السفلي في منطقة /مليق/ وسط البلاد.

يذكر أن القوات الصومالية تخوض منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد عناصر حركة “الشباب”، التي تبنت عدة هجمات أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن.

ونجحت في غضون أشهر في استعادة عدد من المناطق في وسط البلاد من الحركة.

23 سبتمبر، 2023 7:24 م
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