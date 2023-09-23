مصادر مطلعة: دفن 1630 جثمانا في مقبرة مرتوبة من ضحايا فيضان درنة حتى اليوم

أخبار ليبيا 24

أكدت مصادر مطلعة لأخبار ليبيا 24، إنّه تمّ دفن 1630 جثمانا في مقبرة مرتوبة حتى اليوم السبت من ضحايا الفيضانات في درنة.

وقالت المصادر، إنّه تمّ دفن 212 جثمانًا خلال يوم أمس الجمعة و30 جثمانًا اليوم السبت. وأضافت، أن العدد الإجمالي الذي تمّ دفنه بلغ 1630 جثمانًا منذ بداية الفيضانات.

والجمعة، صرح الناطق باسم لجنة أزمة الطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، محمد الجارح، أن إجمالي ما أسفرت عنه الفيضانات من قتلى بلغ 3802 قتيلًا.

وحتى اليوم السبت وبعد مضي 13 يومًا تواصل فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية العمل على انتشال جثث جرفتها السيول من درنة إلى مناطق بعيدة عن المدينة.