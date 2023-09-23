ماكرون يتسلم أوراق اعتماد سفير ليبيا

أخبار ليبيا 24

استلم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أوراق اعتماد السفير الجديد لدولة ليبيا، حيث قدم السفير خالد كاجيجي إلى الرئيس الفرنسي أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة ليبيا لدى الجمهورية الفرنسية.

وبحسب بيان السفارة الليبية في باريس تم ذلك في مراسم رسمية جرت في قصر الاليزيه أمس الجمعة بحضور المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي ورئيس مراسم الدولة.

ونقلت السفارة عن الرئيس الفرنسي تأكيده على دعمه وتعازيه للشعب الليبي في ضحايا العاصفة التي ضرب البلاد وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.