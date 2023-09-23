قرب البدء في صيانة البوابة الرئيسية لسد وادي زازا

أخبار ليبيا 24

قالت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار التابعة للحكومة الليبية، إن سد وادي زازا قارب على الإفراغ، بعد فتح وتهيئة مسار الوادي؛ حيث اندفعت المياه خلف السد حتى البحر.

وأوضحت اللجنة أن الشركات المتخصصة ستبدأ إصلاح بوابته الرئيسية فور انتهاء عملية التفريغ، حسب بيان اللجنة عبر صفحتها بـ فيسبوك.

وانطلقت أعمال تفريغ السد منذ نحو ثمانية أيام، وجرى تفريغ أكثر من 5.3 مليون متر مكعب من المياه كان يخزنها السد، وفق تقديرات اللجنة.

وجرى تنظيف الوادي بطول ثمانية كيلومترات، من إجمالي 12 كيلومترًا، وفق اللجنة التي أرجعت تعطل البوابة الرئيسية للسد إلى أعمال السرقة والتخريب سابقًا، وسرقة المعدات الهيدروليكية وخزان الزيت ومنظومة الكهرباء بالسد.