فيضانات ليبيا.. العثور على جثة سيدة جرفها السيل على بعد 190 كيلومترًا

أخبار ليبيا 24

في مشهد جديد يكشف هول الكارثة وحجم الفاجعة الإنسانية، التي أحدثتها الفيضانات في شرق ليبيا الأسبوع الماضي، عثر على جثمان سيدة على بعد 190 كيلومترًا بعد أن جرفتها السيول من منطقة مدور الزيتون، بينما عثر على زوجها على بعد 80 كيلومترًا.

يقول جهاز الإسعاف والطوارئ: “القصة توحي عن هول الكارثة.. منقولة عن جهاز الاسعاف بمدور الزيتون”.

وفي سرده لحادثة العثور على جثماني الزوج والزوجة، قال جهاز الإسعاف والطوارئ، إنّه “جرى العثور على جثمان سيدة على بعد 190 كيلو مترًا من مكان فقدانها هي وعائلتها من مدور الزيتون، وهو الطريق الصحراوي الرابط اتجاه المخيلي، بينما عثر على الزوج على بعد 80 كيلو مترًا”.

وأضاف: “هنا نستذكر قصة العائلة التي خرجت من الأبيار وكانت في الطريق الصحراوي وعدد أفرادها خمسة، لم ينجو منهم إلا طفلة واحدة تشبثت بعمود خشبي، وتم العثور عليها في اليوم الذي تلا الفيضان”.

وكانت عائلة فرج العمروني من منطقة الأبيار قد لاقت مصرعها جراء السيول التي ضربت منطقة مدور الزيتون جنوب المرج.

وتقذف مياه البحر الجثث أيضًا إلى مناطق بعيدة غرب وشرق درنة، حيث لازالت فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية تعمل انتشالها من مناطق بعيدة ووعرة قبالة سواحل الأودية مثل وادي الخبطة وغيره من الأودية.