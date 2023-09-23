أخر الأخبار

عميد بلدية درنة السابق: صيانة السدود اختصاص وزارة الموارد المائية وليس البلديات .

23 سبتمبر، 2023 3:10 م
4

في تصريحٍ تلفزيوني قال عميد بلدية درنة السابق عبد المنعم الغيثي بأن صيانة السدود هي اختصاص أصيل لوزارة الموارد المائية وليست من اختصاص بلدية درنة .

 

وقال العميد السابق بأنه مُستعد لكي يُثبت مُستندياً بأن المجلس البلدي لدرنة لم يتعاقد مع أي جهة لصيانة السد، وأنه لم تتوفر لديهم أي معلومات بخصوص صيانة السد ،كما لا توجد إدارة مختصة بالموضوع في الهيكل التنظيمي للمجلس البلدي .

 

وأكد الغيثي بأن فرع الهيئة العامة للمياه في درنة والتي تقبع إدارته العامة في طرابلس هو المسؤول عن مثل هذه الأمور في مدينة درنة والقري التابعة لها.

23 سبتمبر، 2023 3:10 م
4

المزيد من الأخبار

وزارة التعليم العالي تواصل أعمال توزيع الإغاثة في مُدن درنة والجبل الأخضر.

23 سبتمبر، 2023 3:51 م

فريق الإنقاذ التونسي يُعلن انتهاء أعماله في درنة .

23 سبتمبر، 2023 3:31 م

الهلال الأحمر الليبي يؤكد استمرار عمله لتلبية احتياجات الأشخاص المتضررين من الفيضانات

23 سبتمبر، 2023 3:18 م

اللواء طارق بن زياد يكرم الكتيبة 603 مشاة بمصراتة تقديرًا لجهودها في تأمين درنة

23 سبتمبر، 2023 2:33 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى