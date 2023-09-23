عميد بلدية درنة السابق: صيانة السدود اختصاص وزارة الموارد المائية وليس البلديات .

في تصريحٍ تلفزيوني قال عميد بلدية درنة السابق عبد المنعم الغيثي بأن صيانة السدود هي اختصاص أصيل لوزارة الموارد المائية وليست من اختصاص بلدية درنة .

وقال العميد السابق بأنه مُستعد لكي يُثبت مُستندياً بأن المجلس البلدي لدرنة لم يتعاقد مع أي جهة لصيانة السد، وأنه لم تتوفر لديهم أي معلومات بخصوص صيانة السد ،كما لا توجد إدارة مختصة بالموضوع في الهيكل التنظيمي للمجلس البلدي .

وأكد الغيثي بأن فرع الهيئة العامة للمياه في درنة والتي تقبع إدارته العامة في طرابلس هو المسؤول عن مثل هذه الأمور في مدينة درنة والقري التابعة لها.