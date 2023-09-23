عملية جوية لإغاثة أهالي منطقة وادي الناقة غرب مدينة درنة

23 سبتمبر، 2023 1:26 ص
4

أخبار ليبيا 24

أشرف رئيس أركان القوات الجوية بالقوات المسلحة العربية الليبية الفريق طيار ركن محمد منفور على عملية جوية لإغاثة أهالي منطقة وادي الناقة غرب مدينة درنة .

وأصدر المنفور تعليماته للسرب العمودي لإرسال المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية لمرضى السكر والضغط والأمراض المزمنة ومولدات كهرباء ووقود خاص لتشغيل المولدات.

يشار إلى أن السبل انقطعت بأهالي منطقة وادي الناقة بالجبل الأخضر جراء الفيضانات وانقطاع الكهرباء لمدة 12 يوم متواصل وإلى الآن، وذلك بعد أن جرفت المياه الطرق الرابطة بينهم وبين الطريق الرئيسي الساحلي.

23 سبتمبر، 2023 1:26 ص
4

المزيد من الأخبار

الحكومة المصرية تواصل تقديم الدعم للمدن الليبية المنكوبة

23 سبتمبر، 2023 1:53 ص

الكهرباء تكشف عن حصيلة الأضرار جراء الفيضانات والسيول

23 سبتمبر، 2023 1:07 ص

الداخلية تعلن العثور على عدد من السيارات المدفونة تحت البحر

22 سبتمبر، 2023 11:31 م

عميد المليطانية يؤكد تسجيل ضرر 550 منزلا علاوة على نفوق المواشي بسبب السيول

22 سبتمبر، 2023 11:26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى