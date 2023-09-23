أخبار ليبيا 24

أشرف رئيس أركان القوات الجوية بالقوات المسلحة العربية الليبية الفريق طيار ركن محمد منفور على عملية جوية لإغاثة أهالي منطقة وادي الناقة غرب مدينة درنة .

وأصدر المنفور تعليماته للسرب العمودي لإرسال المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية لمرضى السكر والضغط والأمراض المزمنة ومولدات كهرباء ووقود خاص لتشغيل المولدات.

يشار إلى أن السبل انقطعت بأهالي منطقة وادي الناقة بالجبل الأخضر جراء الفيضانات وانقطاع الكهرباء لمدة 12 يوم متواصل وإلى الآن، وذلك بعد أن جرفت المياه الطرق الرابطة بينهم وبين الطريق الرئيسي الساحلي.