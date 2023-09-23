ضبط كميات كبيرة من “الحشيش” و”حبوب هلوسة” في أجدابيا

أجبار ليبيا 24

أفادت مديرية أمن أجدابيا، عن ضبط كمية كبيرة من حبوب الهلوسة ومخدر الحشيش من قبل قسم المعلومات والتحريات العامة بالمديرية.

وبعد ورود معلومات لدى وحدة التحقيق والتحريات بقسم المعلومات العامة مفادها قيام شخص ليبي الجنسية بالاتجار بالمواد المخدرة نوع “حشيش”، وأيضا “حبوب هلوسة” متعددة الانواع.

وتم فتح محضر تحري وبعد التأكد من صحة المعلومات وتحديد هوية الشخص ومكان الاتجار وبعرض أوراق المحضر علي النيابة العامة والتي بدورها أعطت الإذن بمداهمة المكان وضبط كل ما يشكل حيازته جريمة.

وعلى الفور وبتنفيذ تأشيرة النيابة العامة ومداهمة المكان وضبط الشخص المطلوب وبرفقته شخص أخر وبحوزتهم”عدد 4000 قرص ترامدول” ، و “عدد 1500 قرص بتريل”، و”عدد 625 قرص اكسترا “البومه”، وعدد 20قطعة “قرزة” مخدر حشيش، وعدد 17 قطعة “قرزة” مخدر حشيش، وسلاح ناري مسدس +خرطوش، و عدد 4 زجاجات خمره مستوره نوع ابسلوت.

تم تحريز جميع المضبوطات بالأوراق والاستدلال مع الأشخاص المضبوطين وإحالتهم لجهة الاختصاص للتصرف.