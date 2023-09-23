حفتر ينعى استشهاد جنود وأفراد أمن في عمليات الإنقاذ بمناطق الفيضانات بشرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

نعى، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، وفاة 94 شهيدًا من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية خلال عمليات الإنقاذ والبحث بمناطق الفيضانات بالجبل الأخضر.

وقال، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور، إن “القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ينعى وفاة 94 شهيدًا من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين قضوا نحبهم أثناء تأديتهم لواجبهم في إنقاذ الناس خلال العاصفة المتوسطية دانيال، التي ضربت شرق ليبيا”.

وأعرب حفتر عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لأسر الشهداء، داعيًا المولى عزّ وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم آلهم جميل الصبر والسلوان.