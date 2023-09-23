بعد تعليقها لعشرة أيام .. المقريف : استئناف الدراسة في كل ربوع ليبيا غدًا الأحد

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف استئناف الدراسة غداً الأحد بعد تعليقها لعشرة أيام تضامناً مع تلاميذ وطلاب المناطق المُتضررة والمنكوبة في الجبل الأخضر .

وقال المقريف إن المدراس المتضررة بلغت 14 مدرسة في 15 بلدية، والوزارة لن تتخلى عن التلاميذ والطلاب في المناطق المتضررة مُدنهم، وسَيدرسون في مدارس أخرى حتى صيانة مدارسهم، لافتاً أنهم باشروا بحصر التلاميذ والطلاب النازحين من المناطق المتضررة بعد توجيه البلديات بتسجيلهم أينما أرادوا الدراسة وقبولهم دون قيود أو شروط.

وأوضح المقريف، أن الوزارة ستعلن عن الخطة البديلة للبلديات والمدن المتضررة، وفور انتهاء اللجنة المكلفة برئاسة وكيل شؤون المراقبات وعضوية مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية والمركز الوطني للامتحانات ومصلحتي المرافق التعليمية والتّفتيش والتوجيه التربوي.

وبخصوص ضياع ملفات الطلاب في المناطق المنكوبة، قال المقريف إن الوزارة أطلقت العام الماضي استراتيجية التحول الرقمي “وكانت ناجحة وأتت ثمارها”؛ إذ إن الوزارة لديها ملفات إلكترونية للطلاب.

وأوضح وزير التعليم إحالته ملفًا كاملًا بخصوص ميزانية مخصصة لصيانة مؤسسات التعليم المتضررة جراء السيول والفيضانات في المنطقة الشرقية إلى مجلس الوزراء، في انتظار تخصيص هذه الميزانية.

ولم يفصح المقريف عن أية إحصائية بخصوص الوفيات بين الطلاب والأسر التربوية، مؤكدًا أن هناك جهات مختصة لاستقاء هذه المعلومات، غير أنه عاد وأشار إلى رصد الوزارة وفيات بين المفتشين والمعلمين.