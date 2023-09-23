انتشال 180 من جثامين ضحايا عاصفة “دانيال” في درنة

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية انتشال 180 من جثامين ضحايا الفيضانات والسيول في مدينة درنة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن زورقين مطاطيين عادا وعلى متنهما عدد من الغطاسين ورجال الإنقاذ التابعين لإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى طرابلس، بعد أن أسهموا في المشاركة مع جهات أخرى في عملية انتشال الجثامين.

جاء ذلك بينما تواصل عناصر من القوات الخاصة أعمالها في درنة بالتعاون مع فريق الإنقاذ التابع لجهاز الردع ومكافحة الجريمة.

وحسب آخر حصيلة رسمية، ارتفع عدد ضحايا فيضانات المنطقة الشرقية إلى 3802 حالة وفاة، وفق الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح.