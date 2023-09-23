الهلال الأحمر الليبي يقدم إغاثة وإسعافات أولية للمتضررين بمنطقة الوردية

أخبار ليبيا 24

قالت جمعية الهلال الأحمر الليبي، اليوم السبت، إن فرقها لا تزال تقدم في منطقة الوردية الإغاثة للعائلات في المناطق المتضررة وحصر الاحتياجات وتنفيذ خطة توزيعها بالإضافة.

وأضافت، أن فرقها تعمل على تقديم الإسعافات الأولية، كما يعمل فريق البحث عن المفقودين جاهدًا، وفريق الدعم النفسي يقدم للأطفال في منطقة الوادي الحمر ويرفع المعنويات لدى السكان هناك.

هذا ويقدم الهلال الأحمر الليبي بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي عدد من السلال الغذائية للعائلات المتضررة في حي الجيش والصحابة، حيث يأتي هذا العمل في إطار الاستجابة الطارئة للفيضانات في مدينة درنة.

دعم نفسي

وقام فريق الدعم النفسي بالهلال الأحمر الليبي في درنة بتعزيز أحد مراكز الإيواء المخصصة للنازحين.

وقال الهلال الأحمر الليبي: “تم توفير مجموعة من الألعاب الترفيهية للأطفال بهدف توفير بيئة مناسبة وتخفيف الضغوط النفسية عنهم”.

وأضاف: “يهدف الفريق إلى تقديم الدعم النفسي والنشاطات الترفيهية التي تساعد على تعزيز الصحة العقلية والعاطفية للأطفال”.