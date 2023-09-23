الهلال الأحمر الليبي يؤكد استمرار عمله لتلبية احتياجات الأشخاص المتضررين من الفيضانات

أخبار ليبيا 24

يواصل الهلال الأحمر الليبي عمله الإنساني لنجدة المتضررين من الفيضانات المدمرة التي أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص في شرق ليبيا.

وأكد الهلال الأحمر الليبي أن فرقه الميدانية تعمل جاهدة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وقال: “نجحنا خلال الثلاثة أيام الأخيرة في توزيع 8000 حصة غذائية وغير غذائية.. لا يزال عملنا مستمرًا لتلبية احتياجات الأشخاص المتضررين”.

وأضاف الهلال الأحمر الليبي، أن فريق الدعم النفسي في درنة قام بتعزيز أحد مراكز الإيواء المخصصة للنازحين.

وقال: “تم توفير مجموعة من الألعاب الترفيهية للأطفال بهدف توفير بيئة مناسبة وتخفيف الضغوط النفسية عنهم”. وأضاف: “يهدف الفريق إلى تقديم الدعم النفسي والنشاطات الترفيهية التي تساعد على تعزيز الصحة العقلية والعاطفية للأطفال”.

وقال: “نحن نبذل قصارى جهدنا منذ الساعات الأولى في جميع المناطق المتضررة جراء إعصار دانيال الذي ضرب الشرق الليبي”.

وأضاف: “يعمل فريقنا المؤلف من 400 متطوع مدربين على الاستجابة في حالات الطوارئ في شتى المجالات، بهدف تخفيف المعاناة وتوفير الحد الأدنى للعيش الكريم لمن تضرروا من هذه الكارثة”.